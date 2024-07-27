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В США рассказали о проблемах ВСУ на всей линии фронта

Полковник США Уилкерсон: бойцы ВСУ сдаются по всей линии фронта от севера до юга

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Andriy Andriyenko/AP

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил о массовой сдаче в плен украинских военных по всей линии фронта. Его слова приводит YouTube-канал Dialogue Works.

«Вся украинская армия практически сдается с севера на юг. Я имею в виду, что они собираются делать, когда русским будет трудно взять так много пленных, что будет их самой большой проблемой», — отметил военный.

По его словам, ВСУ уже не способны противостоять российской армии. При этом Уилкерсон обратил внимание на серьезное снижение общей численности населения Украины.

27 июля 17 военнослужащих бригады морской пехоты ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

26 июля Минобороны сообщало, что за минувшую неделю с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Ранее российские военные вынесли раненого солдата ВСУ на руках из Торецка в ДНР.

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