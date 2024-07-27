В Сирии ракеты ударили по местности рядом с американской базой

База Вооруженных сил США на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии попала под ракетный удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военно-полевой источник.

«Три ракеты упали на территории базы в «Конико», другие две — в окрестностях базы. Американские вертолеты поднялись в воздух после обстрела», — сообщил источник агентства в Сирии.

Кто именно атаковал базу США — неизвестно. Американские военные базы на территории Сирии находятся незаконно — на размещение американских военных на сирийской территории не давало разрешение законное правительство страны.

До этого официальный представитель Пентагона заявил, что по территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали.

В текущий момент у ведомства нет информации о том, сколько и какие снаряды были выпущены.

Ранее стало известно, кто несет ответственность за удары по базе США.