Военный эксперт предупредил о втором фронте против России

Грузия может стать вторым фронтом против России. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру».

«С Украиной не получилось, могут запустить с Грузией. Главное, чтобы Россия постоянно с кем-то воевала», — заявил эксперт, комментируя заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

По словам Глазунова, задача США — максимально ослабить Россию и действующий режим, чтобы «создавать перспективы для очередной цветной революции в стране».

Военный аналитик отметил, что практически вся политическая элита Грузии находится под контролем США. Поэтому, считает эксперт, Вашингтон решает, кто будет президентом и премьер-министром страны.

«Не исключено, что могут использовать добровольцев-грузин, которые сегодня воюют на стороне Украины для создания очередного очага напряженности на границе с Россией, а это может быть и Абхазия, и Южная Осетия», — заключил Глазунов.

До этого Кобахидзе заявил, что в случае победы грузинской оппозиции на парламентских выборах в стране откроется второй фронт военного противостояния с Россией. Грузинский премьер-министр отметил, что говорит об этом исходя из имеющихся у него информации и прошлого политического опыта.

Ранее в минобороны Грузии рассказали о сотрудничестве с Пентагоном.