Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт предупредил о втором фронте против России

Военный эксперт Глазунов: есть риск открытия второго фронта против России

close
100%
Александр Имедашвили/РИА Новости

Грузия может стать вторым фронтом против России. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру».

«С Украиной не получилось, могут запустить с Грузией. Главное, чтобы Россия постоянно с кем-то воевала», — заявил эксперт, комментируя заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

По словам Глазунова, задача США — максимально ослабить Россию и действующий режим, чтобы «создавать перспективы для очередной цветной революции в стране».

Военный аналитик отметил, что практически вся политическая элита Грузии находится под контролем США. Поэтому, считает эксперт, Вашингтон решает, кто будет президентом и премьер-министром страны.

«Не исключено, что могут использовать добровольцев-грузин, которые сегодня воюют на стороне Украины для создания очередного очага напряженности на границе с Россией, а это может быть и Абхазия, и Южная Осетия», — заключил Глазунов.

До этого Кобахидзе заявил, что в случае победы грузинской оппозиции на парламентских выборах в стране откроется второй фронт военного противостояния с Россией. Грузинский премьер-министр отметил, что говорит об этом исходя из имеющихся у него информации и прошлого политического опыта.

Ранее в минобороны Грузии рассказали о сотрудничестве с Пентагоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами