Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курске обломки БПЛА упали рядом с детским садом

Обломки сбитого над Курском дрона ВСУ упали рядом с детским садом

close
100%
Shutterstock

Обломки сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО) над Курском беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали рядом с детским садом №93. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Отмечается, что в 5:50 приблизительно в 500 метрах детского сада работали силовые структуры в связи с падением дрона. С 7:00 начался прием детей в штатном режиме. По состоянию на 8:15 в детском учреждении находились 70 детей.

«Учитывая возможные риски в связи с продолжением работы спецслужб, родители были оповещены и по возможности начали забирать детей домой», — говорится в сообщении.

Малышей, которых не смогли забрать родители, отвезли в детский сад №127. В мэрии подчеркнули, что ситуация находится на контроле администрации Курска.

Министерство обороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 июля сбили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами