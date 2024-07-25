В Курске обломки БПЛА упали рядом с детским садом

Обломки сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО) над Курском беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали рядом с детским садом №93. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Отмечается, что в 5:50 приблизительно в 500 метрах детского сада работали силовые структуры в связи с падением дрона. С 7:00 начался прием детей в штатном режиме. По состоянию на 8:15 в детском учреждении находились 70 детей.

«Учитывая возможные риски в связи с продолжением работы спецслужб, родители были оповещены и по возможности начали забирать детей домой», — говорится в сообщении.

Малышей, которых не смогли забрать родители, отвезли в детский сад №127. В мэрии подчеркнули, что ситуация находится на контроле администрации Курска.

Министерство обороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 июля сбили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.