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Рассекречены советские архивы об операции «Валькирия»

ФСБ опубликовала архивы данных о покушении на Гитлера в 1944 году

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Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

ФСБ опубликовала архивы данных о покушении на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года — насчет так называемой операции «Валькирия». Об этом сообщает РИА Новости.

Среди архивов нашлись фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха Романа Гамоты. Их показания были получены органами государственной безопасности Советского Союза после войны.

Большая часть участников покушения не пережили войну, попав под следствие Гестапо.

До этого ФСБ России опубликовала показания генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа о централизованном характере нацистских преступлений на оккупированных территориях СССР.

Эрдмансдорф, являвшийся военным комендантом Могилева, в конце июня 1944 года был взят в плен. Именно он в числе 19 генералов вермахта возглавлял проведенный в том же году в Москве «Парад побежденных»

Ранее прокуратура Карелии потребовала через суд признать геноцид народов СССР в годы войны.

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