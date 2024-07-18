Эксперт: Москве есть чем ответить на удары Киева вглубь России

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость о том, что США разрешили Украине наносить удары по территории России. Специалист напомнил, что Киев уже давно атакует регионы в глубине РФ без разрешения и согласования с кем-либо.

«Беспилотники долетают даже до Татарстана и Самары. Так что все эти разговоры про разрешения — это просто риторика [украинского лидера Владимира] Зеленского, чтобы показать, что с ним весь так называемый свободный мир, что все его поддерживают и все ему разрешают», — сказал Литовкин.

При этом он подчеркнул, что Москве есть чем ответить Киеву на удары по территории России, в то время как у Киева для серьезных действий нет никаких ​ресурсов.

Накануне глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России.

Дипломат считает, что американская сторона «грезит иллюзиями собственного превосходства», а Вашингтон хочет нанести Москве «стратегическое поражение». После этого американская сторона планирует «отсидеться в безопасности».

Полищук также отметил, что подобные действия могут понести за собой непредсказуемые последствия как для США, так и для всего мира.

Ранее советник Трампа обвинил администрацию Байдена в провоцировании России.