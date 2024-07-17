В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в небе над регионом около 13:35 мск. После этого на территории субъекта сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и сбили БПЛА.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что украинские бойцы использовали беспилотник самолетного типа.

16 июля руководство Белгородской области решило ограничить въезд в 14 населенных пунктов в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Шебекинском и Грайворонском городских округах. Запрет коснулся сел и поселков, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ и где наблюдается крайне сложная оперативная обстановка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, сколько местных жителей пострадали из-за атак ВСУ с февраля 2022 года.