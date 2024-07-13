Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 военнослужащих из-за действий российской группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что подразделения «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк Донецкой народной республики.

Также российские бойцы отразили пять контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

Украинская армия потеряла до 355 солдат, а также бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В общей сложности с начала проведения Россией спецоперации ВСУ лишились 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 беспилотников, 547 зенитных ракетных комплексов, 16567 танков и другой техники.

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