Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое положение в зоне СВО

МО: ВСУ потеряли до 355 солдат из-за действий группировки войск «Центр»

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 военнослужащих из-за действий российской группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что подразделения «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк Донецкой народной республики.

Также российские бойцы отразили пять контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

Украинская армия потеряла до 355 солдат, а также бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В общей сложности с начала проведения Россией спецоперации ВСУ лишились 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 беспилотников, 547 зенитных ракетных комплексов, 16567 танков и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами