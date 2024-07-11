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СК получил данные об интернациональном легионе теробороны Украины

СК получил сведения о работе интернационального легиона теробороны Украины

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Следственный комитет (СК) получил достоверные сведения о функционировании так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины, куда входят иностранцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что политическое и военное руководство Украины создало информационные ресурсы в сети интернет для таких лиц, а также организовало работу за рубежом для вербовки наемников. О схеме вербовки дал показания задержанный грузинский наемник Мамука Гацерелия. Он получил первоначальную информацию в украинском посольстве в Грузии, заявили в СК.

«Другой наемник из Колумбии Мигель Анхель Монтилла рассказал, что нашел данные о легионе в Интернете, затем через мессенджер получил необходимые инструкции и выехал на Украину. Прибыв в зону боевых действий, после всего пяти дней обучения стрельбе он был направлен на охрану объекта, где вступил в бой с ВС РФ и вскоре сдался в плен», — говорится в сообщении.

В СК сообщили, что более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в международный розыск из них объявлены 422 лица.

На этой неделе сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации на Украине ликвидировали бразильского наемника с позывным «Sierra».

Ранее NYT рассказала о расколе в «американском» подразделении на Украине из-за зверств наемников.

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Операция на Украине
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