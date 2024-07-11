Главком силами НАТО в Европе назначен координатором поставок оружия Украине

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи возглавит командование НАТО, которое займется координацией военной помощи Киеву, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, Каволи и раньше занимался вопросами координации военной помощи Украине. Сейчас он возглавит командование НАТО в Висбадене, которое будет координировать военные поставки Киеву.

Генсек альянса не назвал точной даты, когда функции группы «Рамштайн» будут переданы НАТО, но сказал, что это произойдет в самое ближайшее время.

До этого сообщалось, что в течение следующего года Североатлантический альянс предоставит Украине на военные нужды как минимум $40 млрд.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Ранее сообщалось, что НАТО будет развивать логистику для поставок оружия Киеву.