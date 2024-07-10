Алаудинов спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

Специальная военная операция завершится к осени 2024 года, для чего есть несколько предпосылок. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Первое, как я уже говорил ранее, — выборы в Америке, Европе, которые показывают ситуацию, как народы государств, где проходят эти выборы, <…> уже устали от того, что повестка Украины забирает у них очень большой объем денег и с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить. Второе — ресурс Украины уже истощается», — считает Алаудинов.

При этом, как утверждает Алаудинов, альянс НАТО не в состоянии обеспечивать Украину достаточным количеством вооружений.

До этого генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, оставаясь в данный момент фактически никем.

Ранее трое солдат ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР.