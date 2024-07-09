В Минобороны ФРГ заявили о закупке мин странами НАТО, имеющими выход к морю

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и пять других стран-членов Североатлантического альянса, которые имеют выход к Северному или Балтийскому морям, подписали меморандум о намерениях закупить у Финляндии морские мины. Об этом пишет РИА Новости.

«Они (мины — прим. ред.) являются очень эффективным способом сдерживания агрессора на море», — сказал Писториус перед началом саммита НАТО.

Он уточнил, что соответствующий меморандум подписали 9 июля в Вашингтоне представители Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Польши.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.



19 июня экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Российской Федерацией.

Ранее украинская делегация во главе с Зеленским прибыла на саммит НАТО.