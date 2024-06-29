ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у белорусской границы

Украинские войска развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи границы с Белоруссией. Об этом заявил заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич, комментарий которого приводятся в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

В сообщении отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также широко используют беспилотные летательные аппараты, которые периодически залетают на белорусскую территорию.

Лукашевич отметил, что ВСУ пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться, однако белорусской стороне известно, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются оборудованные проходы.

«С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты», — сказано в комментарии полковника.

28 июня Минобороны Белоруссии сообщало, что дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вышел с полным боекомплектом в район вблизи госграницы с Украиной.

21 июня в оборонном ведомстве заявляли о внезапной проверке готовности соединений и воинских частей армии Белоруссии к выполнению задач по предназначению.

Ранее в пограничном комитете Белоруссии заявили, что специалисты зафиксировали увеличение числа украинских солдат на границе республики.