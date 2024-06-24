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Рогов сообщил о массированных ударах ВСУ по селу в Запорожской области

Рогов: ВСУ ударили из тяжелых видов вооружения по селу Великая Знаменка

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Reuters

Украинские войска начали обстрел села Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят «массированные удары из тяжелых видов вооружения». Он пообещал позднее уточнить информацию о пострадавших и разрушениях.

19 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар, где расположена атомная электростанция, в результате чего город остался без света. Позднее она сообщила, что дроны-камикадзе ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

При этом мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявлял, что город полностью обеспечен электроэнергией и водой.

Ранее в МАГАТЭ призвали остановить атаки на Энергодар.

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