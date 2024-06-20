В Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области утром 20 июня объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал чиновник.

Он призвал граждан спуститься в подвалы и находиться там до отбоя ракетной опасности.

Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 20 июня перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами: шесть дронов — над Республикой Адыгея, три — над Брянской областью, еще три — над Краснодарским краем, по одному БПЛА — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.