Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США исключили отправку военных на Украину

Конгрессмен Дэвидсон исключил отправку военных США на Украину

close
100%
Rahmat Gul/AP

Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в интервью Youtube-каналу Fox Business исключил отправку американских военных на Украину.

По словам конгрессмена, ВСУ не могут одержать верх над российской армией, несмотря на всю оказываемую Киеву помощь.

«Сколько бы долларов мы Украине ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил», — подчеркнул Дэвидсон.

До этого Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей ФРГ разрешить использовать немецкое оружие против войск России в районе Харьковской области Украины.

Он отказался отвечать на вопрос журналиста, применялось ли уже западное оружие против России, отметив, что не может вдаваться в подробности.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявила, что ЕК переведет Украине в течение месяца почти €2 млрд.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами