В США исключили отправку военных на Украину

Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в интервью Youtube-каналу Fox Business исключил отправку американских военных на Украину.

По словам конгрессмена, ВСУ не могут одержать верх над российской армией, несмотря на всю оказываемую Киеву помощь.

«Сколько бы долларов мы Украине ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил», — подчеркнул Дэвидсон.

До этого Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей ФРГ разрешить использовать немецкое оружие против войск России в районе Харьковской области Украины.

Он отказался отвечать на вопрос журналиста, применялось ли уже западное оружие против России, отметив, что не может вдаваться в подробности.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявила, что ЕК переведет Украине в течение месяца почти €2 млрд.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.