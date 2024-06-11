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В Германии подсчитали количество имеющегося у ВСУ оружия

Глава Rheinmetall считает, у Украины осталось оружия на полгода боевых действий

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Sofiia Gatilova/Reuters

На балансе Вооруженных сил Украины осталось вооружений только на полгода, максимум — на год активных боевых действий, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Его слова передает РИА Новости.

«Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета», — заявил Паппергер на конференции по восстановлению Украины.

Военный промышленник утверждает, что специальный фонд в размере 100 млрд евро, который предназначался для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк. Паппергер считает, что если Европа не нарастит военные затраты, то боевые действия на Украине вскоре будет завершены.

До этого чешский политолог Петр Друлак заявил, что Запад должен внимательно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о том, какие будут последствия нанесения ударов по России западным оружием.

Ранее в Кремле заявили о провоцировании России на ядерную эскалацию.

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Операция на Украине
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