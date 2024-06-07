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В ДНР рассказали об освобождении новых территорий

Пушилин заявил, что российская армия ежедневно освобождает территории ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия ежедневно освобождает территории Донецкой народной республики (ДНР) в пределах контитуционных границ региона. Об этом заявил губернатор ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Конечно же, в первую очередь мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населенных пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ», — заявил Пушилин, комментируя темпы продвижения российской армии.

Глава ДНР добавил, что в этом вопросе российское командование не проявляет шапкозакидательства, стремясь не допускать лишних потерь и действуя аккуратно, чтобы не подрывать обороноспособность и будущее России в целом. В связи с этим, пояснил Пушилин, в данный момент никто не может объективно назвать точные сроки завершения спецоперации на Украине.

До этого Денис Пушилин предсказал судьбу Владимира Зеленского.

Ранее Пушилин оценил взятие под контроль села Уманское российскими военными.

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