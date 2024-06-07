Путин назвал условие, когда РФ может поставить дальнобойное оружие за рубеж

Россия пока не занимается поставками противникам Запада дальнобойного оружия, но оставляет за собой право это делать. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы пока не поставляем. Пока. Но мы оставляем за собой право это делать», — сказал глава государства, уточнив, что имеет ввиду страны, которые «испытывают давление», в том числе и военного характера.

Касаясь сроков возможных поставок, Путин отметил, что они будут «не завтра», так как любой такой транш сопряжен с обстоятельствами, которые «нельзя не учитывать». В качестве примера Путин напомнил о поставках Западом вооружений в зону боевых действий и призывах использовать арсенал по российской территории.

«Почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?» — задал вопрос президент, на который зал ответил аплодисментами.

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