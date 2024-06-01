Над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника

Над территорией Белгородской области уничтожены два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Атаки украинских БПЛА были пресечены в период между 12 и 13 часами 1 июня. Иных подробностей в настоящий момент не приводится.

До того в период с 10 утра до полудня 1 июня дежурными средствами ПВО в Белгородской области были уничтожены две тактические ракеты «Точка-У» и два беспилотника, и один БПЛА — в Брянской области.

1 июня Минобороны России сообщило о сбитых за предыдущие сутки 62 украинских беспилотниках, 14 реактивных снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и трех французских управляемых авиационных бомбах Hammer.

Кроме того, стало известно, что российские Вооруженные силы ликвидировали группу технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для украинских беспилотников.

Ранее российские силы поразили арсеналы западного оружия ВСУ.