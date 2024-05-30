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В Чите военного приговорили к колонии за дезертирство

Суд в Чите приговорил военного к 6 годам колонии за дезертирство

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Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Ивана Лунёва к шести годам лишения свободы в колонии общего режима из-за того, что тот самовольно оставил военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Второго Восточного окружного суда в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина хотел отдохнуть от исполнения обязанностей. 1 июня 2023 года он самовольно оставил воинскую часть и уехал туда, где проживал.

Спустя месяц Лунёв по указанию должностного лица прибыл в военный комиссариат. 18 сентября россиянин не прибыл в установленный командованием срок в военчасть после проведения следственных действий. 22 декабря 2023 года мужчину обнаружили и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Линёв по приговору суда проведет в колонии общего режима 6 лет. Приговор в законную силу пока не вступил, его можно обжаловать.

В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

В том же месяце Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.

Ранее под Ростовом солдат с пистолетом сбежал из воинской части на машине Hyundai.

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