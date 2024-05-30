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Захарова: РФ обеспечит безопасность из-за призывов снять запрет на использование оружия

Захарова: РФ ответит на призывы снять запрет на использование западного оружия

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская Федерация будет давать соразмерный ответ и обеспечит безопасность на фоне призывов снять ограничения на использование Украиной западного оружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Ответ ВС РФ на удары по мирным гражданским объектам будет соразмерным, безопасность РФ будет обеспечена, как сказал президент России Владимир Путин, за счет создания санитарной зоны на Украине», — заявила Захарова.

30 мая глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна никогда не отправит своих солдат на Украину и выступает против применения ВСУ итальянского оружия против объектов на территории РФ.

В этот же день норвежский парламентарий Расмус Ханссон призвал правительство своей страны не препятствовать Украине в атаках территории России с помощью западного оружия.

Газета Politico писала, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.

Ранее в США заявили о неэффективности и дороговизне западного оружия.

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