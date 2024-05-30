ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле хутора Мухин в Шебекинском городском округе.

По словам Гладкова, украинские войска использовали беспилотники для атаки по хутору.

«В результате взрыва произошло возгорание кровли нежилого домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал», — отметил глава региона.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ дважды атаковали дронами-камикадзе заправочную станцию на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа.

На заправочной станции выбиты стекла и повреждены навес и фасад. Кроме того, осколками посечены легковой автомобиль и трактор. Как отметил Гладков, при повторной атаке дрона была повреждена заправочная колонка, но возгорания не произошло.

В ночь на 30 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря, и еще восемь — над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.