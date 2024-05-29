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Депутат заявил, что российские военные освободили Часов Яр почти на 70%

Депутат Водолацкий: территория Часова Яра освобождена почти на 70%

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Станислав Красильников/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория населенного пункта Часов Яр освобождена российскими войсками почти на 70%. Об этом он заявил ТАСС.

«Естественно, Часов Яр будет освобожден, мы продвигаемся. Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день (территория Часова Яра освобождена на. — «Газета.Ru») около 70%», — заявил Водолацкий.

До этого замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным «Дон Рос» заявил, что географическое положение города Часов Яр осложняет продвижение ВС РФ, поскольку населенный пункт находится на возвышенности, бои за город будут ожесточенными.

25 мая командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российская армия возьмет под свой контроль украинский город Часов Яр в Донецкой народной республике спустя несколько недель, ситуация на этом участке фронта становится все более критической для Вооруженных сил Украины.

Ранее Архангельское в ДНР полностью перешло под контроль ВС России.

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