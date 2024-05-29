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В США рассказали о бегстве ВСУ под Харьковом

Подполковник США Дэвис: пограничники ВСУ бежали во время удара РФ под Харьковом

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Reuters

Украинские пограничники бежали во время наступления ВС РФ под Харьковом. Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

Он заявил, что российские войска прорвали фронт на северном направлении и стали наступать вглубь украинской территории. По его словам, как только ВС РФ начали наступать, украинские пограничники немедленно бежали, не вступая в бой.

29 мая советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска перебросили личный состав с Донецкого направления на Харьковское.

В этот же день военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, как «подлетел» на мине вместе с Александром Пушиным в Харьковской области.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

Ранее военкоры сообщили о ракетном ударе по полигону ВСУ с иностранными инструкторами.

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Операция на Украине
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