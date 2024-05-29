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В ВСУ заявили, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации

Командир ВСУ Федоренко: Украине не хватит людей для второй волны мобилизации

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине не хватит людей для второй волны мобилизации. Об этом заявил командир роты ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко в статье для американской газеты Washington Post.

«У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации», — написал он.

27 мая Национальный банк Украины официально признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации и миграции.

До этого о серьезной нехватке работников в сфере логистики Украины рассказал политолог Юрий Романенко. По его словам, в некоторых украинских городах вполне реальна остановка вывоза мусора.

В качестве примера он привел историю одного из водителей крупнейшей украинской логистической компании, который оплатил стоянку для рабочего автомобиля и покинул страну, чтобы избежать мобилизации.

Ранее экс-советник Кучмы предупредил о превращении Украины в концлагерь.

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