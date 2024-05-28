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Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией России

Минобороны: средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью

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Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Беспилотники были сбиты около 14:00 28 мая.

Днем 28 мая сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в населенном пункте Безымено в Белгородской области.

В этот же день ВСУ атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта в Белгородской области.

Кроме того, украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино Белгородской области, есть повреждения.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородской области установят 230 дополнительных бетонных укрытий для защиты от обстрелов.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что дополнительные сооружения установят в Белгороде и пригороде, а также в Губкине, Старом Осколе, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском районах.

Ранее в МО РФ заявили о планах по крупномасштабному применению ВСУ токсичных веществ.

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