Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией России

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Беспилотники были сбиты около 14:00 28 мая.

Днем 28 мая сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в населенном пункте Безымено в Белгородской области.

В этот же день ВСУ атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта в Белгородской области.

Кроме того, украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино Белгородской области, есть повреждения.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородской области установят 230 дополнительных бетонных укрытий для защиты от обстрелов.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что дополнительные сооружения установят в Белгороде и пригороде, а также в Губкине, Старом Осколе, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском районах.

Ранее в МО РФ заявили о планах по крупномасштабному применению ВСУ токсичных веществ.