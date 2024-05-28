В США заявили, что Россия диктует интенсивность и темп военных действий на Украине

Российская армия захватила инициативу на всем «театре военных действий» в зоне конфликта на Украине. Об этом заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью американской газете New York Post.

«Инициатива на всем театре военных действий принадлежит России. Она диктует место, время, интенсивность и темп военных действий», — сказал он.

По словам Барроса, украинские войска «находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать».

Также эксперт отметил, что на Харьковском направлении ВС России продолжают неослабевающее наступление.

27 мая председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР.

До этого в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.