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Два человека пострадали при артобстреле водозабора в Энергодаре

Два сотрудника коммунального предприятия ранены при артобстреле Энергодара

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли пять артиллерийских ударов по району водозабора в городе Энергодаре, на территории которого располагается Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), два сотрудника «Тепловодоканала» пострадали. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Пострадали два работника «Тепловодоканала». Это террористический акт. Всего в район водозабора ударили артиллерией пять раз», — сказала Яшина.

До этого администрация Энергодара заявила о хаотичном артиллерийском обстреле города со стороны ВСУ. Власти призвали местных жителей не выходить на улицу.

Населенный пункт регулярно подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Недавно украинские войска обстреляли жилой дом на улице Лесной в Энергодаре.

Незадолго до этого дроны ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре.

Ранее удар дрона ВСУ по подстанции почти полностью обесточил город Энергодар.

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