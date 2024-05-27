Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Таким образом российские военные заняли более выгодные рубежи, отметили в ведомстве. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, а также пять автомобилей, американские 155-мм гаубицы М777 и М198.

До этого подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике. Столкновения с ВСУ произошли в районах населенных пунктов Раздоловка и Часов Яр в ДНР. По предварительным данным, противник потерял более 460-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Также подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

Ранее под Волчанском в Белгородской области сбили украинский МиГ-29.