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Российские военные ликвидировали живую силу и технику ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 130 военнослужащих в районе Макаровки за сутки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Таким образом российские военные заняли более выгодные рубежи, отметили в ведомстве. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, а также пять автомобилей, американские 155-мм гаубицы М777 и М198.

До этого подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике. Столкновения с ВСУ произошли в районах населенных пунктов Раздоловка и Часов Яр в ДНР. По предварительным данным, противник потерял более 460-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Также подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

Ранее под Волчанском в Белгородской области сбили украинский МиГ-29.

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