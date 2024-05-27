Рогов заявил, что ВСУ уничтожили школу в Запорожской области

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска ударили по школе в Запорожской области.

«ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Никаких военных в самой школе и поблизости нет и никогда не было <...> Били специально по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование», — отметил Рогов.

Он добавил, что информация о пострадавших и о объемах разрушений уточняется.

До этого украинская газета «Общественное» сообщала, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье, расположенном в южной части республики, произошел взрыв, в стране работают сирены воздушной тревоги.

Перед этим на всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.