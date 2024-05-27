Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что ВСУ уничтожили школу в Запорожской области

Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе в Запорожской области

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска ударили по школе в Запорожской области.

«ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Никаких военных в самой школе и поблизости нет и никогда не было <...> Били специально по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование», — отметил Рогов.

Он добавил, что информация о пострадавших и о объемах разрушений уточняется.

До этого украинская газета «Общественное» сообщала, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье, расположенном в южной части республики, произошел взрыв, в стране работают сирены воздушной тревоги.

Перед этим на всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами