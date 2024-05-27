В НАТО исключили появление военных альянса на земле или в небе Украины

Военных НАТО не должно быть ни в небе, ни на земле Украины, иначе Североатлантический альянс будет очень сложно удержать от участия в конфликте. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.

«Если силы НАТО будут атаковать российские объекты, в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта», — поделился генсек альянса.

По его словам, это будет означать прямое вовлечение сил НАТО в конфликт на Украине. Таким образом Столтенберг прокомментировал слова премьера Эстонии Каи Каллас о том, что Польша и Прибалтика могут отправить войска на Украину.

Заочно отвечая главе эстонского кабмина, Столтенберг предложил отправлять Украине больше оружия и отменить ограничения на его применение, разрешив подобные действия и на международнопризнанных территориях России.

При этом генсек НАТО говорил, что у членов альянса пока нет консенсуса по срокам вступления Украины, для этого должны быть созданы политические условия.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.