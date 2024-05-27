Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО исключили появление военных альянса на земле или в небе Украины

Столтенберг: военных НАТО не должно быть на Украине ни на земле, ни в небе

Военных НАТО не должно быть ни в небе, ни на земле Украины, иначе Североатлантический альянс будет очень сложно удержать от участия в конфликте. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.

«Если силы НАТО будут атаковать российские объекты, в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта», — поделился генсек альянса.

По его словам, это будет означать прямое вовлечение сил НАТО в конфликт на Украине. Таким образом Столтенберг прокомментировал слова премьера Эстонии Каи Каллас о том, что Польша и Прибалтика могут отправить войска на Украину.

Заочно отвечая главе эстонского кабмина, Столтенберг предложил отправлять Украине больше оружия и отменить ограничения на его применение, разрешив подобные действия и на международнопризнанных территориях России.

При этом генсек НАТО говорил, что у членов альянса пока нет консенсуса по срокам вступления Украины, для этого должны быть созданы политические условия.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами