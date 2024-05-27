ВСУ атаковали дроном автостоянку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали автомобильную стоянку в центре города Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате падения дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Участники территориальной самообороны оказали ей первую помощь на месте. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Гладков добавил, что на автостоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы были направлены на место ЧП. Данные по повреждениям уточняются.

Также в Минобороны РФ сообщали, что российские военные утром 27 мая уничтожили в небе над Белгородской областью два беспилотника самолетного типа.

Утром 27 мая, примерно в 9:18, в Белгороде и Белгородском районе региона объявлялась ракетная опасность. Предупреждение было снято всего через шесть минут после включения систем оповещения.

С 10 мая атаки на приграничные регионы России со стороны ВСУ усилились. В этот день солдаты из подразделения «Север» начали наступление вглубь Харьковской области. В последующие недели были взяты под контроль несколько населенных пунктов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.