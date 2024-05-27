Генсек НАТО подтвердил свою позицию по ударам ВСУ по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою позицию по снятию запрета для вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать оружие стран Запада для ударов по объектам на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона», — заявил генсек альянса.

По словам Столтенберга, запрет на использование западного оружия следует снять в том числе и в связи с ситуацией под Харьковом.

25 мая Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Представители сразу нескольких стран НАТО раскритиковали предложение Столтенберга. Так, в Италии глава МИД Антонио Таяни отметил опасность подобных заявлений, а вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что Италия не находится в состоянии войны с Россией, поэтому о снятии запрета на нанесение ВСУ ударов по территории РФ итальянским оружием не может быть и речи.

Ранее Шольц заявил, что Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы.