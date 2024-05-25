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В Белгородской области загорелись частные дома после атаки ВСУ

МЧС: частные дома горят в двух поселках Белгородской области после обстрелов ВСУ

Пожар начался в частных домовладениях в поселках Белгородской области Октябрьский и Дубовое после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает МЧС России.

В ведомстве рассказали, что огнем охвачено 120 квадратных метров.

Отмечается, что на месте возгораний работают 28 пожарных и 7 единиц техники МЧС России.

Утром 25 мая украинские войска атаковали село Ясные Зори Белгородского района с помощью дрона. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате нападения пострадавших нет, повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Он отметил, что внутри помещения произошло возгорание, однако пожарным расчетам удалось оперативно ликвидировать очаг.

Позже в поселке Красное Шебекинского городского округа украинский дрон-камикадзе атаковал едущий по дороге автомобиль. Водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбило лобовое стекло, есть повреждения кузова. На месте работают оперативные службы.

Ранее глава Шебекино возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб.

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Обстрелы Белгородской области
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