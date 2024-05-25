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Взятие Архангельского в ДНР приближает охват группировки ВСУ под Горловкой

Кимаковский: взятие Архангельского приближает охват группировки ВСУ под Горловкой

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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Архангельское под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) приближает охват подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой. Об этом сообщил ТАСС советник главы региона Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

25 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в результате успешных боевых действий подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Архангельское в ДНР.

Кимаковский назвал взятие Архангельского расширением Очеретинского выступа.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что подразделения российской группировки войск «Юг» за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта в ДНР: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли за неделю до 2,7 тыс. солдат в зоне ответственности группировки «Центр».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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