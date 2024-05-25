ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Вооруженные силы Украины дважды утром 25 мая атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что никто из местных жителей не пострадал.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия. На место были направлены оперативные службы, добавил Гладков.

До этого губернатор заявлял, что украинские войска атаковали село Ясные Зори Белгородского района с помощью беспилотника.

Также министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.