Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Гладков: ВСУ дважды атаковали дроном город Шебекино в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Вооруженные силы Украины дважды утром 25 мая атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что никто из местных жителей не пострадал.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия. На место были направлены оперативные службы, добавил Гладков.

До этого губернатор заявлял, что украинские войска атаковали село Ясные Зори Белгородского района с помощью беспилотника.

Также министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами