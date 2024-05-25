В Германии рассказали о нехватке оснащения для армии

В Германии существует дефицит камуфляжной боевой формы и снаряжения для немецкой армии. Об этом сообщает газета Bild.

«В войсках не только не хватает танков, самолетов и кораблей, но и есть проблемы с заказом камуфляжной боевой одежды. Сейчас в войсках не хватает даже касок и защитных жилетов», — говорится в публикации.

В статье также приводятся данные главы минобороны Бориса Писториуса. По его словам, Вооруженные силы Германии столкнулись с проблемой срыва поставок. Так, по согласованным контрактам из 72 200 предметов одежды немецкая армия получила только 58 850, что составляет порядка 81,5%.

До этого сообщалось, что комитет по вопросам бюджета парламента Германии согласовал закупку четырех новых систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Вооруженных сил (ВС) Германии.

Ранее стало известно об ухудшении состояния немецкой армии из-за Украины.