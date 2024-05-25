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На Западе назвали российское оружие, способное усложнить работу украинской системы ПВО

TWZ: планирующие бомбы УМПБ создадут проблемы для системы ПВО Украины

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Новые планирующие бомбы, которые несут самолеты Воздушно-космических сил России, создадут проблемы для системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Издание изучило кадры сброса универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30СН с российского самолета-истребителя Су-34.

Журналисты предположили, что это оружие прочно укоренилось в арсенале российской армии. По их мнению, это создаст новые проблемы для украинских операторов ПВО, находящихся в тяжелом положении.

В статье говорится, что УМПБ отличаются от бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) значительно улучшенной конструкцией. Компактный корпус УМПБ позволяет лучше вести себя в воздухе и преодолевать куда большее расстояние. Считается, что бомба получила инерциальную и спутниковую систему навигации для наведения на цель.

УМПБ Д-30СН может использоваться не только авиацией, но и реактивными системами залпового огня (РСЗО) типа «Торнадо-С». В этом случае боеприпас применятся вместе с реактивным двигателем, фактически превращаясь в ракету.

Ранее Вооруженные силы России применили в зоне СВО новую «чудо-бомбу».

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