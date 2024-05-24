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ВС РФ за неделю взяли под контроль три населенных пункта

Минобороны: ВС России за неделю освободили Белогоровку, Клещеевку и Андреевку

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Павел Лисицын/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Юг» за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о Белогоровке, Клещеевке и Андреевке.

В министерстве также заявили, что в течение недели подразделения группировки войск «Юг» продолжали продвигаться в глубину обороны противника.

На этой неделе британский аналитик Александр Меркурис предположил, что российская сторона возьмет под контроль город Дружковка в Донецкой народной республике и окажется у Краматорска, что позволит ВС РФ контролировать весь Донбасс. По его словам, в ближайшее время произойдет наступление на Часов Яр с нескольких направлений.

22 мая отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков высказал мнение, что разгром группировки ВСУ российской армией под Часов Яром поделит фронт на две части. По его словам, это приведет к отрезанию востока Харьковской области.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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