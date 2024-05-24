Германия готовится передать Украине три РСЗО HIMARS

Германия готовит к поставке Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS. Это следует из списка военной помощи Вооруженным силам Украины, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

24 мая сообщалось, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине десять танков Leopard 1A5. Пакет помощи ВСУ также включил в себя 54 разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

20 мая украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что принятие решений о военной помощи Украине дается западным союзникам слишком медленно. Он охарактеризовал поставки Украине средств противовоздушной обороны Patriot словами «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

9 мая глава немецкого министерства обороны Борис Писториус заявлял, что Германия планирует закупить три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS у Соединенных Штатов и потом передать их на Украину.

Ранее стало известно о провале инициативы Германии по передаче Украине систем ПВО.