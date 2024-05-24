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В одном из районов Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода: в Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

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Depositphotos

Сирены ракетной опасности сработали на территории Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города Белгорода.

«Внимание! Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в заявлении.

Представители властей призвали граждан не выходить на улицу, а также не приближаться к окнам.

Кроме того, в мэрии города Белгорода предупредили о начале обстрела села Новая Таволжанка со стороны украинских войск. Данный населенный пункт также расположен в Шебекинском городском округе.

Из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям села рекомендовали спуститься в укрытия. В частности, речь идет о подвалах домов.

Утром 24 мая в воздушном пространстве Белгородской области засекли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. После этого в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно сбили заданную цель. В министерстве обороны РФ произошедшее охарактеризовали как попытку украинских войск «совершить террористическую атаку» на объекты на российской территории.

Ранее в белгородском селе Новая Таволжанка при обстреле со стороны ВСУ пострадали пожилые мужчина и женщина.

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Обстрелы Белгородской области
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