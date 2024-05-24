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Российские военные уничтожили три катера-беспилотника ВСУ недалеко от Крыма

МО РФ: морская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВСУ в Черном море

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Sergey Ponomarev/AP

Российская морская авиация ночью уничтожила три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники следовали в направлении Крыма.

Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией полуострова.

Накануне система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму, написал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов. По его данным, украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS.

Взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Атаки БПЛА на Россию
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