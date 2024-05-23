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Советник главы ДНР заявил о переброске иностранных наемников в Часов Яр

Кимаковский: ВСУ перебросили в Часов Яр бойцов интернационального легиона

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Украинское командование перебросило в Часов Яр в ДНР иностранных наемников, бойцов интернационального легиона. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, в составе этих подразделений представители разных национальностей.

Кроме того, российская сторона зафиксировала переброску нескольких единиц западной бронетехники.

Также заместитель командира взвода специального минирования с позывным «Ангел» заявил, что батальон специального минирования «Феникс» инженерно-саперной бригады группировки войск «Юг» при помощи дронов уничтожает опорные пункты ВСУ в Часов Яре.

22 мая отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков высказывал мнение, что разгром группировки ВСУ российской армией под Часовым Яром поделит фронт на две части. По его словам, это приведет к отрезанию востока Харьковской области.

Ранее британский аналитик рассказал о бунте бригад ВСУ из-за приказов военных США.

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