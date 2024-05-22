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ТАСС сообщил о мобилизации бездомных на Украине

ТАСС: в Харькове начали насильно мобилизовывать бездомных и алкоголиков

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Shutterstock/Mehaniq

Территориальные центры комплектования (ТЦК) в Харькове начали насильно мобилизовать бездомных, а также людей, которые имеют проблемы с употреблением наркотиков и алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «силовые структуры».

«В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов - алкоголиков и наркоманов», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что украинское правительство запретило женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в территориальном центре комплектования.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде предложили освобождать украинцев от мобилизации при уплате налога.

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