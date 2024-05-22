Швеция уверена в готовности России к долгому противостоянию на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND заявил, что Россия готова к долгому военному противостоянию и затяжному характеру конфликта на Украине.

«Я не думаю, что мы недооцениваем русских. Но мы должны внимательно следить за Россией и понимать, что [президент России Владимир] Путин сейчас готовит страну к очень долгому противостоянию», — сказал он.

Бюден добавил, что у России остается достаточно военного потенциала и сил, которые можно использовать против Украины.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному украинскому конфликту. По его словам, боевые действия по своей природе непредсказуемы. Тем не менее Североатлантический альянс должен быть готов к продолжению сражений в течение длительного времени.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сделал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине.