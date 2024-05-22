Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швеция уверена в готовности России к долгому противостоянию на Украине

Главком Швеции Бюден: Путин готовит страну к долгому конфликту на Украине

close
100%
Michel Euler/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND заявил, что Россия готова к долгому военному противостоянию и затяжному характеру конфликта на Украине.

«Я не думаю, что мы недооцениваем русских. Но мы должны внимательно следить за Россией и понимать, что [президент России Владимир] Путин сейчас готовит страну к очень долгому противостоянию», — сказал он.

Бюден добавил, что у России остается достаточно военного потенциала и сил, которые можно использовать против Украины.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному украинскому конфликту. По его словам, боевые действия по своей природе непредсказуемы. Тем не менее Североатлантический альянс должен быть готов к продолжению сражений в течение длительного времени.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сделал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами