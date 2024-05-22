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Российские военные отразили контратаки ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России отразили контратаки ВСУ в районах Волчанска и Липцов

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшие сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Волчанска и Липцов в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах Волчанска и Липцов Харьковской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС России взяли под контроль Клещеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

15 мая глава ДНР Денис Пушилин на полях Исламского форума в Казани сообщил журналистам о необходимости взять под контроль Красноармейск, Константиновку, Краматорск и Славянск.

Он отметил, что российские военные передвигаются вперед в ДНР, грамотно выстраивают тактику продвижения и не дают украинским войскам закрепиться. Пушилин добавил, что успех ВС РФ фиксируется на многих участках линии боевого соприкосновения.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал условие для окончания сражения за Донбасс.

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