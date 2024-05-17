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Стало известно о панике ВСУ из-за наступления российских войск под Харьковом

Ганчев сообщил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области, частично освобождена северная часть региона. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас идут зачистки в Волчанске. По словам Ганчева, российские войска продвигаются вглубь территории.

«В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров», — сказал он.

Ганчев назвал темп продвижения ВС РФ в Харьковской области очень серьезным, подчеркнув, что Вооруженных сил Украины сейчас паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, солдаты ВСУ не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.

17 мая Владимир Путин объяснил наступление под Харьковом созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. По его словам, российские военные ежедневно добиваются результатов в боях в Харьковской области.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

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