Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла в море на испытания

Новейшая атомная подлодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М впервые вышла в море. Об этом ТАСС сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

Они уточнили, что субмарину направили на заводские ходовые испытания, которые продлятся несколько месяцев.

«Четвертый корпус проекта 885М — субмарина «Архангельск» — на днях вышла в море», — сказал один из собеседников агентства.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российская атомная подводная лодка «Казань», зашедшая в порт Гаваны, вооружена гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он добавил, что фрегат «Адмирал Горшков», который зашел в кубинский порт, тоже несет это вооружение.

12 июня стало известно, что Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду. Об этом заявил гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко в ходе церемонии вручения госпремий в Кремле,

Ранее сообщалось, что проход российских военных кораблей «заворожил» американцев.