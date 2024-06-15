В США планируют легализовать сотни тысяч мигрантов

Администрация США планирует предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, которые проживают на территории страны без необходимых для этого документов. Об этом сообщила американская телекомпания CBS, сославшись на источники.

В материале отмечается, что данная мера коснется нелегальных мигрантов, находящихся в США как минимум 10 лет. Еще одним условием будет являться брак с американским гражданином.

По информации журналистов, иностранцам выдадут разрешения на работу и гарантируют защиту от депортации из страны. Как сказал один из источников, власти могут объявить об этой инициативе уже 18 июня. При этом неназванный представитель Белого дома подчеркнул, что администрация государства еще окончательно не утвердила программу.

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время на территории США проживают около 11 млн нелегальных мигрантов. Авторы статьи не исключили резкой реакции конгрессменов-республиканцев на упомянутый план, так как представители соответствующей партии уже давно требуют ужесточить политику в миграционной сфере.

11 июня газета The New York Post сообщила, что американское руководство приказало пограничникам в штате Калифорния задерживать нелегальных мигрантов из РФ и немедленно депортировать их из страны. То же касается граждан пяти других стран бывшего Советского Союза, включая Грузию и Молдавию.

Ранее президент США Джо Байден запретил предоставлять политическое убежище нелегальным мигрантам из Мексики.